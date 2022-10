Volare verso la Cina costa 10 volte di più rispetto al 2019

14:56

La Cina ha allentato alcune delle misure di sicurezza messe in atto per contrastare il Covid-19, ma questo non è bastato. I voli verso il Paese del Dragone hanno visto un'impennata dei prezzi senza precedenti.

Come riporta travelmole.com, riprendendo un articolo del Wall Street Journal, i biglietti aerei dei voli verso la Cina sono arrivati a costare 10 volte di più rispetto a prima della pandemia. Si parla dunque di migliaia di dollari per un solo volo.



Ma il motivo non è solo l'inflazione che sta colpendo duro in diverse parti del mondo. Il vero nodo della questione sarebbe infatti la scarsità di voli, che rende i pochi seggiolini disponibili una merce rara e dunque costosissima.



Facendo il caso degli Stati Uniti, nel 2019 i voli che collegavano Usa e Cina erano "dozzine", afferma il sito di informazione trade. Ora se ne contano solo 4