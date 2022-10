Icao, secondo mandato alla presidenza del congilio per Salvatore Sciacchitano

17:00

Salvatore Sciacchitano è stato confermato nel ruolo presidente del consiglio dell’Icao (International Civil Aviation Organization) per altri tre anni. Sciacchitano si appresta così a inziare il suo secondo mandato (per il triennio 2023-2025) nell’organismo dell’Onu che riunisce le autorità per l’aviazione civile di 193 Stati.

"La conferma di Salvatore Sciacchitano - afferma in una nota il presidente Enac Pierluigi Di Palma - è un ulteriore, importante riconoscimento del ruolo internazionale che l'Italia ha nel mondo dell'aviazione civile. Un risultato che si aggiunge a quello conseguito in settembre alla 41esima Assemblea Generale, nelle elezioni per il Consiglio, in cui l’Italia ha ricevuto 151 voti su 170 votanti, prima tra le Nazioni europee e terza in tutto il mondo, dopo Brasile e Usa. Ne siamo orgogliosi come Enac e come Paese Italia”.



“Sono certo – aggiunge il direttore genreale Enac e presidente Ecac (European Civil Aviation Conference) Alessio Quaranta - che il presidente Sciacchitano continuerà anche nei prossimi tre anni a dare un impulso incisivo alla politica del trasporto aereo globale, con il suo impegno a far sì che nessun Paese sia lasciato indietro, come dimostrato anche nel reagire, come sistema, alla crisi determinata dalla pandemia da Covid-19. A nome dell’Enac, auguro buon lavoro al presidente Sciacchitano”.