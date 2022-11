di Alberto Caspani

08:00

Pubblicità

Europcar guida a vista in Italia. Dopo gli eccellenti risultati della scorsa estate, trainati dal contenimento dei prezzi e dal ritorno nel Belpaese dei visitatori statunitensi, australiani, oltre che sudamericani (con noleggi sino a tre settimane), la crisi energetica dell’Europa impone cautela sugli investimenti futuri.



“Siamo in una fase in cui la domanda di servizio supera l’offerta delle auto a disposizione - spiega Enrico Farina (nella foto), direttore commerciale Europcar - perché la riduzione della flotta imposta dalla pandemia non riesce a essere compensata sia dal punto di visita della produzione industriale, sia dallo squilibrio dei costi di mercato. Per quanto il pubblico cerchi sempre più mezzi green, siamo costretti ad appoggiarci in gran parte ancora sulle auto tradizionali o ibride, riservando al noleggio breve la possibilità di familiarizzare con l’elettrico, soprattutto sulla tratta Roma-Milano. Se non saranno presi provvedimenti comunitari, anche la domanda potrebbe però iniziare a contrarsi sensibilmente”.