Terremoto nelle Marche: ripresa la circolazione dei treni

13:04

I treni sulla linea adriatica hanno ripreso la circolazione intorno alle 12 di oggi. Il transito dei convogli era stato sospeso in seguito al terremoto che si è verificata nelle Marche intorno alle7 di questa mattina.

La comunicazione diramata da Rfi precisa che alle 11.15 è stata riattivata la circolazione della tratta Rimini-Varano. Dalle 11.42 sono ripresi i transiti sulla Rimini-Ravenna e sulla Gatteo Cesenatico. Infine, alle 11.52 è arrivato il via libera anche per la linea Falconara-Albacina nella tratta Jesi-Castelpiano.



Le linee ferroviarie in questione erano state sospese unicamente in via precauzionale: nessun treno è stato fermato sulla linea. Il blocco è stato necessario per consentire ai tecnici di Rfi di verificare l'efficenza e la sicurezza delle ferrovie stesse dopo il terremoto.



"I treni Regionali hanno subito cancellazioni e limitazioni di percorso - si legge nelle informazioni diramate da Trenitalia -. Attivo il servizio sostitutivo con bus tra Loreto e Ancona, tra Rimini e Cesenatico e tra Rimini e Ancona".



In questo momento diversi convogli risultato in ritardo, tra cui alcuni Frecciarossa, sia diretti a Nord che diretti a Sud.