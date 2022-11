Ryanair sigla un accordo con Amadeus per i viaggi d’affari

12:43

Un nuovo accordo di distribuzione parte oggi fra Ryanair e Amadeus. In particolare, il vettore si rivolge ad Amadeus per veicolare attraverso la distribuzione il traffico aziendale.

La partnership supporta la vision di Ryanair che si propone di accrescere la propria visibilità e raggiungere i clienti Amadeus, in particolare per i viaggi di lavoro. L’integrazione con i flussi e i processi di prenotazione di Amadeus garantirà ai clienti un'elevata efficienza operativa nella ricerca, prenotazione e fruizione dei servizi di Ryanair, oltre a essere in grado di offrire una più ampia scelta di opzioni ai viaggiatori attenti ai costi.



“Questa partnership con Amadeus amplia ulteriormente l'offerta di Ryanair e consente ai clienti business, in particolare, un maggiore accesso alla nostra rete di collegamenti, frequenze, prestazioni e tariffe basse per tornare a incontrarsi e collaborare di persona con i colleghi” dice Dara Brady di Ryanair.



L'ampia offerta di viaggio di Ryanair non solo può generare risparmi sostanziali per i clienti, ma li aiuterà anche a tenere sotto controllo l’impatto ambientale e a migliorare le proprie credenziali ESG, con le basse emissioni di CO2 per passeggero/km.



“Questa partnership illustra il valore della nostra piattaforma per i vettori low cost, offrendo alla compagnia aerea l'accesso alla più ampia rete di venditori in tutto il mondo e la tecnologia per aiutarli a ottenere il massimo dal canale indiretto – aggiunge Jose-Luis Aragon, regional vicepresident air distribution Europe di Amadeus -. Questa partnership è un altro esempio del nostro impegno nel fornire opzioni di viaggio più numerose e valide ai nostri venditori, con un'integrazione fluida e senza soluzione di continuità nei loro strumenti e processi quotidiani".