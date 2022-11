Cagliari-Dubai: al via il 22 giugno il nuovo diretto flydubai

09:39

Aprirà il prossimo 22 giugno la rotta Cagliari-Dubai operata da flydubai, in assoluto il primo collegamento intercontinentale di linea diretto in partenza dalla Sardegna.

L’aeroporto Dubai International (DXB) sarà collegato all’Aeroporto di Cagliari con tre frequenze settimanali, ogni martedì, giovedì e sabato.



La partenza dallo scalo cagliaritano è prevista alle 13.35, l’arrivo a Dubai alle 22.10. Il volo dal Terminal 3 del Dubai International Airport alla volta di Cagliari decollerà invece alle 7.30 per atterrare alle 12.35. La compagnia flydubai opererà il volo con Boeing 737 di ultima generazione.



"Siamo entusiasti di annunciare il lancio dei voli estivi stagionali da Cagliari in Italia – dice Jeyhun Efendi, senior vice president, commercial operations and e-commerce di flydubai -. Siamo lieti di vedere crescere la nostra rete in Europa e di servire cinque destinazioni in Italia. Nel corso degli anni, abbiamo continuato a registrare un aumento della domanda da e verso il Paese e non vediamo l'ora di offrire ai nostri passeggeri esperienze di viaggio eccezionali".



Il nuovo volo intercontinentale, inoltre, permetterà sia ai passeggeri che originano da Cagliari, sia a tutti coloro che vogliano arrivare in Sardegna, dovunque si trovino, di beneficiare del vantaggio offerto dal transitare in uno dei maggiori hub del mondo, con un’ampia scelta di destinazioni e voli in coincidenza previsti via Dubai, anche grazie all’accordo di code sharing tra flydubai e la compagnia Emirates.



“Questo risultato, ottenuto dal nostro team commerciale con grande determinazione, a fronte di una precisa visione di sviluppo e grazie a flydubai, che ha creduto fortemente nell’ operazione e in noi, è un traguardo storico, non solo per Cagliari, ma anche per l’isola intera – dice l’amministratore delegato della Sogaer, Renato Branca -. Si aprono definitivamente infatti le porte ai vettori internazionali che vedono opportunità sia di traffico premium verso la Sardegna da importanti destinazioni intercontinentali, sia di passeggeri sardi diretti verso mete sempre più lontane. Noi auspichiamo che questo volo sia solo “l’apripista” per ulteriori sviluppi di network”.