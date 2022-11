Norwegian aumenterà i voli in Italia nel 2023, rotte su Milano Bergamo, Bari e Bologna

11:46

Norwegian Air si prepara a incrementare l’operativo nella primavera del prossimo anno dopo i risultati incoraggianti degli ultimi mesi che hanno consentito alla compagnia di riportare ossigeno nelle casse. A anche l’Italia sarà interessato dalle nuove rotte.

Secondo quanto anticipato dall’Eco di Bergamo, il vettore introdurrà con l’orario estivo un doppio collegamento su Milano Bergamo da Bergen e da Oslo; il primo debutterà nel mese di aprile mentre il secondo prenderà il via a partire da giugno. Entrambi saranno operate due volte alla settimana.



Nuovi collegamenti in arrivo anche per lo scalo di Bologna sempre nel 2023: anche in questo caso due rotte su Copenhagen e Oslo, scrive Italiavola. E un volo bisettimanale verrà attivato da giugno anche su Bari da Oslo.