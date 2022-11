Ita Airways si veste di rosso per la Giornata contro la violenza sulle donne

19:30

Ita Airways sostiene la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. La compagnia aerea partecipa attivamente alla ricorrenza istituita dall’Onu con una serie di iniziative volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della violenza di genere.

Nello specifico, il vettore ha aderito alla campagna della Fondazione Atena Onlus ‘Voliamo lontano dalla violenza’.



La Fondazione è stata presente presso l’headquarter del vettore a Fiumicino, dove ha distribuito braccialetti brandizzati per l’occasione dall’associazione Made in Carcere.



Tra le altre iniziative, il vettore ha lanciato una campagna social che ha coinvolto i dipendenti e il top management della compagnia, nonché una comunicazione di bordo a tema.



Questa sera, inoltre, l’headquarter di Ita Airways si illuminerà di rosso per salutre la chiusura della giornata.