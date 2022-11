Vendita Ita Airways: i dirigenti Lufthansa oggi in Italia per i primi incontri

10:45

È attesa in Italia per oggi una delegazione di Lufthansa che effettuerà una prima serie di incontri con i vertici di Ita Airways oltre che un meeting a livello politico per sondare il terreno in merito alla privatizzazione della compagnia aerea dopo l’ingresso in data room della scorsa settimana.

I punti sul tavolo

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, gli incontri in programma avranno lo scopo di chiarire alcuni punti dopo avere visionato i dati di Ita. Tre in particolare sarebbero gli aspetti da approfondire: intanto la questione delle finanze della compagnia, poi il network e quali sono i piani per il prossimo anno, infine il tema delle risorse umane e in particolare i casi delicati degli ex dipendenti Alitalia e dei dirigenti allontanati nelle scorse settimane, per comprendere quali contenzioni possono emergere.



Per quanto riguarda invece il vertice con gli esponenti del Tesoro, nel meeting potrebbe essere analizzata l’ipotesi della cordata con Ferrovie dello Stato, con cui potrebbe esserci già un primo contatto.