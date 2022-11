08:02

Norwegian Air rimette il turbo anche nella programmazione sull’Italia e per le prossima estate metterà in campo un network da 29 rotte, sette delle quali nuove, con un’offerta complessiva che sfiorerà un milione di posti. Gran parte dei collegamenti copriranno l’intero orario estivo mentre altri resteranno attivi nel periodo di punta tra metà giugno e metà agosto.

Le new entry

Le novità assolute saranno i collegamenti da Oslo su Bari, Bologna e Bergamo; quest’ultima inoltre sarà collegata anche con Bergen, mentre da Copenhagen verranno attivati i voli su Bologna, Napoli e Palermo. Tutte le rotte verranno operate con due frequenze alla settimana.



Lo schedule completo prevede inoltre voli su altre 7 destinazioni in Italia (Roma, Pisa, Venezia, Olbia, Catania, Milano Malpensa e Verona) per Oslo, Bergen, Copenhagen, Stoccolma ed Helsinki. Il forte potenziamento sarà reso possibile da una netta crescita della flotta prevista per il prossimo anno, con il passaggio da 69 a 85 aeromobili.



“La stagione estiva che abbiamo appena messo alle spalle ha dimostrato che il desiderio di viaggiare da e verso i paesi nordici è piuttosto alto e ci aspettiamo che lo sviluppo continui nel 2023 – commenta Magnus Maursund, group director for network, pricing & optimization -. Con più rotte e partenze, siamo ora ben preparati a soddisfare il previsto aumento della domanda di voli con Norwegian”.