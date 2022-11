Condor lancia 17 rotte sul Nord America per la summer

14:00

Potenzia la programmazione su Stati Uniti e Canada Condor, che quest’inverno serve le destinazioni con voli diretti da Francorforte su Los Angeles tutti i martedì, giovedì, domenica, su New York (JFK) tutti i lunedì, giovedì, venerdì, sabato, su Seattle, tutti i lunedì, giovedì, sabato e su Toronto tutti i mercoledì e domenica.

Il vettore ha deciso di crescere sull’area, programmando per la summer 17 rotte su Anchorage in Alaska, Baltimore-Washington, Boston, Fairbanks in Alaska, Las Vegas, Los Angeles, Minneapolis, New York Jfk, Phoenix in Arizona, Portland in Oregon, San Francisco, Seattle e Washington.



A questi collegamenti si uniscono quelli della programmazione sul Canada con Edmonton in Alberta, Halifax in Nova Scotia, Toronto, Vancouver, Whitehorse in Yukon.



Los Angeles, Seattle, San Francisco, New York e Toronto saranno servite da voli giornalieri.