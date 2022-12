Sciopero Eurostar nella settimana di Natale

08:47

Sciopero all'antivigilia di Natale per i dipendenti Eurostar. Il personale di sicurezza ha annunciato che incrocierà le braccia per quattro giorni nella seconda metà di dicembre: l'ultimo sarà venerdì 23, quando probabilmente in molti partiranno per le festività invernali.

Gli altri giorni di sciopero, come riporta ttgmedia.com sono mercoledì 16, venerdì 18 e domenica 20: giorni comunque 'caldi' per le partenze invernali.



Il sindacato, che ha indetto lo sciopero in seguito a una votazione dei dipendenti, in protesta a causa dei livelli salariali, ha avvertito che l'astensione dal lavoro "influirà gravemente sui piani di viaggio" per il mese di dicembre.



Secondo le previsioni, saranno oltre 100 i membri del personale di sicurezza che si asterranno dal lavoro nei 4 giorni previsti.