Trenord rilancia i 'Treni della neve' in partnership con Snowit

Ci sarà anche la partnership con Snowit nella proposta invernale ‘Treni della neve’ di Trenord e che avrà come mete i comprensori di Aprica&Corteno e Valmalenco. Il programma prevede un’offerta composta da viaggio in treno e transfer fino agli impianti sciistici.

“Vogliamo incoraggiare sempre più la crescente tendenza a scegliere mete turistiche di prossimità e a raggiugerle in modo sostenibile con il treno – ha commentato il direttore commerciale di Trenord Lorenzo Cesarini -. Per questo per i “Treni della neve” ci siamo alleati con Snowit, che integra su un’unica piattaforma tutti i servizi ancillari per un’esperienza sugli sci e ci consente di proporre itinerari personalizzabili”.



Il biglietto integrato per Aprica&Corteno comprende il viaggio andata e ritorno in treno da qualsiasi stazione della Lombardia a Tresenda-Aprica-Teglio, sulla linea Milano-Sondrio-Tirano, il percorso in navetta fino agli impianti sciistici di Aprica, e lo skipass. Stessa formula per Valmalenco, che comprende il viaggio andata/ritorno in treno fino a Sondrio, l’itinerario in navetta per gli impianti e lo skipass.