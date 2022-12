14:58

“Il 5G potrebbe minacciare la sicurezza dei voli e comportare notevoli sforzi finanziari per le compagnie aeree”. A lanciare l’allarme il direttore generale di Eurocontrol, Eamonn Brennan, che interviene dopo l’sos già lanciato dalle compagnie aeree statunitensi.

Il manager avverte come l’utilizzo di questa tecnologia potrebbe avere ripercussioni serie sul settore. E fa un esempio: “Un anno di deviazioni di rotta causate dall’interruzione delle operazioni 5G nei giorni di scarsa visibilità potrebbe costare alle compagnie aeree e agli aeroporti fino a 180 milioni di euro e interrompere i piani di viaggio di 1,2 milioni di passeggeri”. Teme infatti che “se non facciamo nulla c’è il rischio reale che l’aviazione venga frenata nei prossimi anni, poiché io sistemi attuali troveranno sempre più difficile soddisfare i requisiti operativi”.



Come riporta Preferente Eurocontrol chiede, dunque, sforzi coordinati e urgenti per modernizzare i sistemi di comunicazione, navigazione e sorveglianza.