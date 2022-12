Continuità Sardegna, Ita e Volotea aumentano i voli per Natale

10:08

Più collegamenti aerei sulla Sardegna per le feste. Lo ha assicurato l’assessore regionale ai Trasporti, Antonio Moro. “Ita e Volotea hanno dato seguito alle nostre richieste, programmando nuovi voli e nuove frequenze sotto Natale”, ha spiegato a lanuovasardegna.it.

Nel dettaglio, Volotea potenzierà la rotta Cagliari-Fiumicino con tre voli in più al giorno; mentre Ita Airways aggiungerà due frequenze sulla Olbia-Milano a partire dalla metà di dicembre. “Proseguiremo in questa azione di sensibilizzazione verso le compagnie perché vengano date risposte immediate alle esigenze della Sardegna – ha aggiunto Moro -, soprattutto in questo particolare momento dell’anno”.