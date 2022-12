11:06

Michael O’Leary resterà al vertice di Ryanair fino al 2028. Lo ha deciso il board della compagnia con l’approvazione dell’assemblea degli azionisti. L’incarico attualmente era previsto fino al 2024, ma lo stesso ceo nei mesi scorsi aveva dato la propria disponibilità a continuare, nonostante in passato avesse più volte detto che questo sarebbe stato l’ultimo mandato per poi dedicarsi interamente alla famiglia.

Lo schema dei bonus

Nell’intesa siglata viene esteso lo schema sui bonus spettanti in caso di raggiungimento dell’obiettivo di 2,2 miliardi di euro di utili, mancato in questo mandato a causa della pandemia.



In caso di raggiungimento del risultato O’Leary, che possiede il 3,9% delle azioni del vettore ed è il quinto azionista assoluto, potrebbe guadagnare fino a 100 milioni di euro.