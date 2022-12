Trenitalia e ÖBB lanciano Nightjet, il treno che collega Austria e Germania alla Liguria

10:57

La prima corsa è arrivata ieri alle 12 nella stazione di Genova Piazza Principe, accolto da Luigi Corradi, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia, Edoardo Rixi, viceministro alle Infrastrutture, Augusto Sartori, assessore ai Trasporti e al Turismo della Regione Liguria e Matteo Campora, assessore ai Trasporti e Mobilità Integrata del Comune di Genova.







Un nuovo treno notturno per collegare l’Austria e la Germania con Genova e la Liguria. E’ la novità del Nightjet, che da oggi avvicina Vienna, Salisburgo e Monaco di Baviera con La Spezia, Rapallo, Levanto e Genova. Il primo Nightjet – il servizio è quotidiano - è arrivato oggi 12 dicembre nella stazione di Genova Piazza Principe. Ad accoglierlo Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia (società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS), Edoardo Rixi, Viceministro alle Infrastrutture, Augusto Sartori, Assessore ai Trasporti e al Turismo della Regione Liguria e Matteo Campora, Assessore ai Trasporti e Mobilità Integrata del Comune di Genova. Il primo convoglio è partito dalla stazione centrale di Vienna ieri sera alle 19.23 verso l'Italia con a bordo Klaus Garstenauer, membro del Consiglio di Amministrazione di ÖBB e una delegazione di giornalisti austriaci.



L'AD di Trenitalia Luigi Corradi durante la presentazione



Il collegamento effettuato dalla compagnia ferroviaria austriaca ÖBB in collaborazione con Trenitalia, è un servizio comodo e conveniente oltre che ad essere assolutamente ecologico. Grazie all'arrivo anticipato direttamente nel centro della destinazione, i viaggiatori possono risparmiare tempo prezioso e costi aggiuntivi per l'hotel. Confort e relax sono gli ingredienti segreti del servizio, i passeggeri che fruiranno del vagone cuccette e vagone letto riceveranno un drink di benvenuto e la colazione servita direttamente nello scompartimento la mattina prima dell'arrivo.



A bordo dei Nightjet è possibile viaggiare in posti singoli in carrozza con posti a sedere, cuccette o vagone. Disponibili anche scompartimenti separati per chi ha bisogno di maggiore privacy.