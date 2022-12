10:56

Ha determinato un importante balzo in avanti del valore del titolo alla Borsa di Francoforte l’annuncio da parte di Lufthansa secondo il quale l’andamento previsionale per il Bilancio 2022 fanno ora prevedere un Ebit intorno a 1,5 miliardi di euro, in netto aumento rispetto a quello precedente.

“Lufthansa Group continua a vedere una forte domanda di viaggi aerei – si legge in una nota del gruppo -. I rendimenti medi nel settore passeggeri rimangono ben al di sopra del livello pre-crisi. Si prevede che Lufthansa Cargo e Lufthansa Technik raggiungeranno risultati record nell'anno finanziario in corso”.



La revisione si è resa necessaria dopo le performance fatte registrare nei mesi di ottobre e novembre, durante i quali le vendite hanno nettamente superato le previsioni, con un trend che sembra continuare anche nei mesi a venire.