Austrian aumenta i voli sulla Cina: raddoppio delle frequenze per il Vienna-Shanghai

19:29

Comincerà dal prossimo 16 gennaio l’incremento delle frequenze per i collegamenti aerei tra Vienna e Shanghai operati da Austrian Airlines. Un altro piccolo passo verso il ritorno delle rotte tra Europa e Cina, ferme ormai dall’inizio della pandemia anche per via del prolungarsi delle restrizioni.

La tratta passerà a due frequenze alla settimana e le partenze dalla capitale austriaca sono previste il lunedì e il venerdì, mentre dalla metropoli cinese il B777 che verrà utilizzato per l’occasione decollerà il lunedì e il mercoledì. Nel corso della stagione estiva la compagnia dovrebbe poi aumentare ulteriormente il numero dei voli.