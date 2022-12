11:05

Acquisizione immediata del 40% della compagnia e opzione sul rimanente 60% da rilevare nel medio periodo, qualora vengano rispettate determinate condizioni. Questa, con ogni probabilità, la proposta che Lufthansa invierà per Ita Airways al Ministero dell’Economia, così come incicato dal Corriere della Sera che si è avvalso delle rivelazioni di due fonti governative.

L’obiettivo del gruppo è arrivare a detenere il 100% del vettore nel giro di 3-5 anni e la proposta potrebbe giungnere sul tavolo del ministero nei prossimi giorni, alla vigilia di Natale.



Le tappe

Una prima intesa potrebbe dunque essere raggiunta, secondo quanto riportato da corriere.it, a fine anno, per poi avviare l’iter che porterà alle autorizzazioni necessarie da parte degli organismi di controllo (come l’Antitrust) e al closing tra maggio e giugno.



Venerdì 16 dicembre i manager tedeschi hanno affrontato con i colleghi di Ita gli aspetti commerciali e la prossima settimana - dopo un confronto con il Tesoro - Lufthansa dovrebbe farsi ufficialmente avanti per acquistare il 40%, anche se resta ferma la volontà di Francoforte di avere garanzie precise dall’esecutivo italiano da inserire in un accordo - blindato con penali milionarie - che definisca bene la governance, prevedendo tappe precise nei prossimi mesi.