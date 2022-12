Wizz Air cresce in Centro Italia, parte il servizio da Perugia alla Romania

12:39

È decollato ieri e sarà operato due volte la settimana, ogni mercoledì e domenica, il nuovo volo Wizz Air che collega l’aeroporto internazionale dell’Umbria ‘San Francesco d’Assisi’ a Cluj-Napoca, antica capitale della Transilvania e ora uno dei più importanti centri accademici, culturali e industriali della Romania.

I collegamenti da Perugia saranno operati con A320/321 e vanno ad ampliare, nello scalo dell’Umbria, una stagione invernale che vede un network di voli da/per Londra Stansted, Malta, Catania, Palermo (rotte operate da Ryanair) e Tirana (voli operati sia da Wizz Air che da Albawings), con 32 frequenze di linea settimanali e una proiezione di traffico per l’intero anno di oltre 365mila passeggeri.



“I nuovi voli su Cluj-Napoca – osserva L’Aeroporto Internazionale dell’Umbria - rafforzano un mercato, quello dell’Europa dell’Est, etnico e di grande importanza strategica per ciò che concerne gli interessi commerciali e rappresentano, per entrambi i territori, nuove opportunità di sviluppo turistico. Ci auguriamo che la collaborazione con Wizz Air possa ulteriormente rafforzarsi nel prossimo futuro, vista anche la grande risposta ed attenzione che il mercato sta registrando nei confronti dell’Umbria”.



Mercato che, nel 2023, sarà sicuramente attratto dai grandi eventi programmati nella regione, tra cui le celebrazioni per il 500esimo anniversario del Perugino e i 50 anni di Umbria Jazz. Lonely Planet, intanto, ha già consacrato l’Umbria come ‘Best In Travel 2023’.