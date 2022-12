Lufthansa alla ricerca di nuove partnership, nel mirino Air India

11:36

L’espansione in arrivo da parte della rinnovata Air India inizia a fare gola agli altri big mondiali dell’aviazione, che partono così alla ricerca di possibili accordi. Il primo a uscire allo scoperto è stato il Gruppo Lufthansa, già storico partner del vettore ora sotto l’impronta di Tata Group e di Singapore Airlines.

Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro a cui ha preso parte anche il ceo del colosso tedesco Carsten Spohr (nella foto), che ha proposto di mettere in campo una relazione più stretta in modo da diventare il partner commerciale di riferimento per l’Occidente di Air India e quindi creare nuove opportunità di crescita sulle rotte tra Europa e India.



"L'India non ha avuto un posto adeguato nell'aviazione (globale) – ha spiegato il manager in un’intervista rilasciata al Times of India -. Air India con Sia da un lato che guarda a est e Lufthansa Group che guarda a ovest ha il potenziale per qualcosa di grande, qualcosa che può cambiare l'aviazione indiana. Come partner sarebbe un privilegio per il Gruppo Lufthansa contribuire a portare Air India al suo giusto posto sulla scena globale".



Quella della partnership inoltre potrebbe essere il primo passo per uno sviluppo ancora più ampio, magari sotto la forma di una joint venture.