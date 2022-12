Trenitalia: fermata dei Frecciarossa anche a Bardonecchia sulla Milano-Parigi

13:43

Trenitalia ha istituito una coppia di quattro collegamenti Frecciarossa tra Parigi e Milano Centrale, che fermano anche a Bardonecchia.

Il nuovo stop, si legge su Hotelmag, rappresenta un tassello importante per lo sviluppo del turismo invernale in Piemonte e per gli operatori di settore dell’Alta Valle di Susa, e favorisce la programmazione di esperienze di vacanza, sport e divertimento diversificate, in un’area già apprezzata da viaggiatori e operatori italiani ed esteri per le sue stazioni sciistiche, gli impianti di ultima generazione e per il sistema di strutture ricettive, per l’enogastronomia e gli eventi.



L’attrattività dell’Alta Valle di Susa e del territorio piemontese verrà amplificata sul mercato francese attraverso una serie di azioni promozionali, con la creazione di pacchetti ad hoc realizzati da tour operator selezionati accanto a un’attività di digital Pr realizzata in collaborazione con Enit Francia, e all’organizzazione, nei prossimi mesi, di un educational che porterà giornalisti e influencer francesi alla scoperta dell’offerta turistica del territorio.