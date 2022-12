10:39

Riprenderanno a gennaio le giornate di recruiting in giro per l’Italia targati Emirates. Il vettore di Dubai prosegue nella ricerca di personale in Italia per sostenere la sua politica di sviluppo con nove appuntamenti dedicati alla selezione di personale di bordo.

Il programma inizierà da Roma, dove sono previste due date, per poi proseguire a Milano, Genova, Venezia, Firenze, Palermo, Padova e Torino.



“Per garantire la sua promessa di "volare meglio” (Fly Better) – spiega la compagnia in una nota -, Emirates sta investendo oltre 2 miliardi di dollari per migliorare la propria esperienza di volo, includendo un vasto programma di ammodernamento di oltre 120 aeromobili della sua nuova e moderna flotta e l’inserimento della classe Premium Economy. L'investimento miliardario di Emirates include anche una vasta scelta di cibo e di bevande offerti a bordo, nonché diverse offerte premium. Sono inoltre in corso una serie di miglioramenti del servizio in tutte le classi, a seguito del lancio di una strategia di formazione sull’ hospitality per il personale di cabina”.