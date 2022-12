Sea: “Vicini ai numeri pre-Covid nelle feste, vincono i voli verso il Sud”

10:35

Gli aeroporti di Malpensa e Linate tornano a vedere i numeri del pre-pandemia nel periodo delle feste. Sea, società che gestisce i due scali, prevede infatti di superare 1,1 milioni di passeggeri e di raggiungere circa 300 partenze al giorno tra il 20 dicembre e il 2 gennaio 2023.

La media giornaliera dei pax in transito, riporta Corriere.it, dovrebbe assestarsi su 79mila unità.



Le destinazioni

Sul fronte delle destinazioni, il Sud Italia è in testa (Catania, Napoli, Palermo e Bari). Per quanto riguarda l’estero, invece, vincono le capitali europee (Parigi, Barcellona, Londra e Amsterdam), mentre sul lungo raggio si conferma al top New York. Ma si registra un ritorno anche dei viaggi verso il Messico, le Maldive, Mauritius, Egitto e Zanzibar.



Per quanto riguarda la performance 2022, Sea prevede di chiudere l’anno con 29 milioni di passeggeri, in calo del 18% rispetto al 2019.