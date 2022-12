Wizz Air potenzia Belgrado: cinque nuove rotte nella programmazione estiva

12:24

Nuovo potenziamento della base di Belgrado per Wizz Air, che dalla prossima estate posizionerà un aereo in più (il quinto) lanciando 5 voli in più rispetto allo schedule già preventivato.

Tra le new entry ci sarà anche il collegamento su Milano Bergamo, che verrà effettuato con 5 frequenze alla settimana. Inoltre sono previste le rotte su Berlino e Copenhagen (4 volte alla settimana), Lisbona e Zacinto (2 volte).



L’incremento dell’offerta arriva all’indomani dell’annuncio dei nuovi voli in programmazione da parte di Air Serbia, che le prossima estate potenzierà in particolare le rotte su Italia e Grecia.