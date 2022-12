Ethiopian tornerà a volare su Singapore dal mese di marzo

08:47

Verranno riattivati a partire dalla fine di marzo i collegamenti aerei di Ethiopian Airlines tra Addis Abeba e Singapore. La rotta era stata sospesa nella primavera del 2020 a causa del Covid e non era ancora stata riattivata dopo l’allentamento delle restrizioni.

Il volo verrà effettuato utilizzando uno dei B787 della flotta della compagnia africana e sarà operativo quattro volte alla settimana. “Il volo espanderà ulteriormente la nostra rete in Asia e creerà collegamenti aerei per i passeggeri che viaggiano tra l'Africa e Singapore – commenta il ceo Mesfin Tasew -. Il nuovo volo faciliterà inoltre i legami commerciali, gli investimenti e il turismo tra l'Africa e Singapore. In linea con il nostro piano di crescita del network in tutto il mondo, continueremo ad aprire nuove rotte per migliorare i collegamenti tra l'Africa e il resto del mondo attraverso Addis Abeba".