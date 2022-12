Ita Airways: biglietti per l’India con tariffe agevolate per oltre 750 imprese

15:00

Ita Airways sigla un accordo con la Camera di Commercio Italiana in India. Il patto consentirà a oltre 750 aziende di ottenere biglietti per i voli tra l'Italia e il Paese asiatico con la compagnia aerea a prezzi agevolati.

Ita Airways ha riaperto il collegamento tra Roma Fiumicino e l'aeroporto di Nuova Delhi lo scorso 4 dicembre: il volo viene operato ogni martedì, giovedì e domenica con partenenze dall'India alle 3:50 e arrivo a Roma alle 8:10 e decolli da Fiumicino alle 14:10 con atterraggio a Nuova Delhi alle 2 del giorno successivo, ora locale.



"Inoltre - si legge in una nota del vettore -, grazie al volo in partenza da Nuova Delhi per Roma, i passeggeri provenienti dall’India potranno raggiungere non solo l'Italia ma tutta l'Europa, il Mediterraneo, il Sud e il Nord America, grazie alle comode coincidenze offerte dall’hub Ita Airways di Roma Fiumicino".