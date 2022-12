Covid: a Malpensa tamponi su base volontaria per chi arriva dalla Cina

09:30

La ripresa dei contagi da Covid in Cina mette in allarme anche l’Europa. La ripresa dei viaggi da e per il Vecchio Continente, dopo l’allentamento delle restrizioni in Oriente, sta facendo scattare misure preventive, Italia compresa. E a Malpensa tornano i tamponi per chi arriva dalla Cina.

Non si tratta però in questo caso di test obbligatori, come specifica la direzione Generale Welfare della Regione Lombardia, ma una misura di prevenzione su base volontaria volta a verificare la nautra del virus allo stato attuale per capire se sono in corso nuove varianti.



Secondo quanto riportato da Affaritaliani.it, finora sono stati eseguiti 210 tamponi e tra oggi e domani dovrebbero essere resi noti i primi risultati delle analisi.