Ita e AeroItalia si aggiudicano le rotte in continuità territoriale della Sardegna

11:16

Sì ad Ita e AeroItalia. Dice questa la graduatoria delle compagnie che hanno partecipato alla gara per la continuità territoriale della Sardegna stilata dall'assessorato regionale dei Trasporti.

Ita si aggiudica provvisoriamente le rotte di Cagliari, quella per Milano Linate in esclusiva (nessuno ha presentato altre offerte) e quella per Fiumicino.



Sulla Olbia-Roma e sulla Olbia-Milano, l'ha spuntata la neonata AeroItalia, mentre resta in attesa Alghero sul quale nessun vettore ha presentato offerte e che sarà oggetto di una procedura d'emergenza al Ministero il 4 gennaio.



I vettori hanno snobbato lo scalo del nord ovest in particolare per le difficoltà logistiche e di movimento degli aeromobili.