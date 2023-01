Aeroporto di Genova, il 2022 si chiude con l'80% dei pax pre pandemia

16:28

L'Aeroporto di Genova recupera tereno Nel complesso, il 2022 si è chiuso con 1.214.907 passeggeri su voli di linea e charter, ovvero circa il 20% rispetto al 2019, l'anno record dello scalo.

"Se il traffico nazionale è tornato ai livelli pre-Covid - si legge nella nota diramata dall'aerostazione -, quello internazionale resta indietro, rallentato più a lungo dalle restrizioni sui viaggi che ancora nei primi mesi del 2022 lo hanno condizionato".



L'anno appena concluso segna comunque un andamento in crecita: il secondo trimestre mostra un divario inferiore alla media annuale, con un -15% rispetto al pre pandemia.



"Il 2022 si è confermato un anno di transizione e di graduale ritorno al percorso di crescita che avevamo impostato negli anni scorsi – commenta Piero Righi, direttore generale dell’Aeroporto di Genova –. Quest’anno abbiamo recuperato 4 passeggeri su 5. Il trend di ripresa si è consolidato nella seconda metà dell’anno, il che ci fa ben sperare per il 2023. Al momento quasi tutte le destinazioni servite nel 2022 sono state riconfermate per quest’anno e siamo ovviamente in costante contatto con tutte le compagnie aeree per intercettare nuove opportunità".