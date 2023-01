Korean Air riprende il volo più corto al mondo: via al Seoul-Taipei

09:36

Korean Air si prepara a un record mondiale: sarà il vettore che opererà la tratta più breve al mondo a bordo di un Airbus A380. La compagnia, infatti, proprio con il suo gigante dei cieli volerà tra Seoul Incheon e Taipei sia a febbraio sia a marzo.

Si tratta di una rotta che torna attiva dopo tre anni e che adesso riprenderà dal 1° febbraio fino al 25 marzo, prima dell'inizio della programmazione estiva.

Come riporta simpleflying.com Korean Air avrà un solo volo giornaliero su questo itinerario, mettendo a disposizione dei passeggeri un aeromobile da 407 posti a sedere configurato in tre classi di servizio (12 posti in First, 94 in Prestige Class e 301 in Economy).



Gaia Guarino