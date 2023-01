Aeroporto dell'Umbria, nel 2022 il record di traffico

11:27

Record storico di traffico per l’aeroporto dell’Umbria, che con 369mila 224 passeggeri e una crescita del 155% sul 2021 e del 68% sul 2019, nel 2022 mette a segno un risultato importante.

Dopo i primi due mesi del 2022 che hanno subito le conseguenze negative della pandemia, a partire da marzo lo scalo ha visto una graduale reintroduzione delle rotte programmate: da aprile in poi si è iniziato a macinare numeri, con luglio che ha visto registrare il nuovo record storico giornaliero e agosto che ha fatto registrare il nuovo record storico mensile. A chiusura del terzo trimestre, l’aeroporto dell’Umbria è stato collocato al primo posto in Europa per crescita, grazie ad un incremento di oltre il 125% rispetto allo stesso periodo del 2019.



Un risultato che è stato reso possibile grazie ad un network di 17 rotte programmate, operate da otto compagnie aeree con fino ad oltre 80 voli di linea settimanali. Per quanto riguarda il dettaglio dei dati, il 67% dei passeggeri è stato registrato su voli internazionali, il 31% su voli nazionali ed il 2% su voli di aviazione generale e charter. Le rotte che hanno generato i maggiori volumi di traffico sono state, sui collegamenti internazionali Londra Stansted, Bruxelles e Malta, mentre sui collegamenti nazionali Catania, Palermo e Cagliari.



“Un anno straordinario, unico ed eccezionale che è stato corredato da ottime performance di servizio erogato a compagnie aeree e passeggeri. I tempi di attesa media sono stati rispettati e i target raggiunti in tutte le aree. La nostra forza lavoro diretta ed indiretta è cresciuta del 30% durante la stagione estiva ed abbiamo inserito in organico 5 nuove unità. I nostri mezzi sono stati rinnovati ed ampliati ed abbiamo iniziato alcune opere nell’ambito della cyber security, digitalizzazione, eco sostenibilità e completato alcuni lavori su infrastrutture come pista, raccordi e perimetrale. Siamo orgogliosi di essere stati il primo aeroporto in Italia per crescita rispetto al 2019 ed il terzo in Europa secondo i dati Assaeroporti /Aci” ha dichiarato il direttore Generale Umberto Solimeno (nella foto).