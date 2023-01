Biglietti dei trasporti, arrivano gli aumenti

09:24

Che il 2023 fosse un anno non facile per aumenti e costi era noto, ma già dai primi giorni dell’anno le tariffe iniziano a pesare sui portafogli degli italiani.

In particolare, secondo quanto riporta il Sole 24 Ore, sono iniziati gli incrementi nelle tariffe del trasporto pubblico locale un po’ in tutte le città italiane. A Milano da lunedì 9 il biglietto Tpl costerà 2,20 euro contro i 2 euro attuali; a Napoli il prezzo è già salito a 1,20 euro, a Roma dall’estate si passerà dagli attuali 1,50 euro a 2 euro per biglietto.



Accanto a questi aumenti, sono schizzati verso l’alto anche i costi dei carburanti causati dall’addio al taglio delle accise e i pedaggi autostradali, con un aggravio di spesa media per famiglia di 366 euro annui.