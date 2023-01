Tap Portugal aumenta ancora rotte e frequenze: torna il Lisbona-Napoli

10:45

Nuova espansione in arrivo con il prossimo orario estivo per Tap Portugal. Il vettore portoghese ha infatti annunciato un aumento di rotte e frequenze sia sul lungo sia sul corto medio raggio, riattivando anche alcuni collegamenti interrotti in seguito alla pandemia. Tra questi c’è anche un ritorno per quanto riguarda il mercato italiano, dove verrà riattivato il volo su Napoli da Lisbona.

Partendo dal lungo raggio, Brasile e Nord America saranno interessati da un incremento delle frequenze sia da Lisbona sia da Porto. Questo porterà la compagnia, secondo quanto riportato da Simpleflying, ad avere un picco di 288 voli sugli Usa in agosto contro i 222 di questo mese.



Per quanto riguarda l’Europa verranno attivate due nuove rotte su Palma di Maiorca e Menorca e torneranno i voli stagionali su Porto Santo e Tangeri oltre alla già citata Napoli. Aumento delle frequenze, infine, anche per quanto riguarda il volo Lisbona-Tel Aviv.