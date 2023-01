12:40

Stop alla base di Bari e incremento della presenza su Roma Fiumicino e Milano Malpensa. È questa la prossima mossa di Wizz Air sul mercato italiano, con il potenziamento delle due basi di riferimento sulla Penisola, che saliranno rispettivamente a 11 e 7 aeromobili.

“Rimaniamo fortemente impegnati sul mercato italiano e ci concentriamo sulla continua espansione della nostra rete di rotte dall'Italia – sottolinea Diarmuid Ó Conghaile -. L'assegnazione di tre ulteriori aeromobili a Roma Fiumicino e a Milano Malpensa ci permette di rafforzare ulteriormente la nostra offerta, dando ai clienti la possibilità di viaggiare verso quattro nuove destinazioni da Roma e Milano. In totale, ora offriamo 279 rotte dall'Italia verso 38 Paesi in Europa e oltre”.



I dettagli

Nel dettaglio l’operativo estivo sulla Capitale salirà a quota 67 rotte grazie a tre new entry: Funchal, Memmingen e Vilnius. Inoltre verranno aumentate le frequenze su alcune rotte esistenti come Barcellona, Parigi Orly e Dortmunt. Su Mxp ci saranno invece le novità di Abu Dhabi e Madrid con le quali il network salirà a 37 destinazioni. Su Bari, invece, resteranno attivi i voli da Budapest, Tirana, Varsavia e Breslavia oltre a 4 rotte con la Romania.