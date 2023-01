Sea Prime, traffico 2022 in crescita del 20%

11:50

Vento in poppa per Sea Prime, che chiude il 2022 con oltre 32mila 600 movimenti e un incremento del 20% rispetto al 2021 e del 33% rispetto al 2019. Numeri rivelatisi superiori rispetto alla crescita media europea, che nel 2022 si è attestata al 12,3% rispetto all’anno precedente.



Inoltre, a partire dal 2023 Milano Linate Prime è diventato il primo aeroporto di business aviation in Italia a offrire a clienti e operatori Eni Biojet, il sustainable aviation fuel miscelato al 20% con JetA1 e prodotto esclusivamente da materie prime di scarto, grassi animali e oli vegetali esausti, un passo importante nel processo di decarbonizzazione.



Chiara Dorigotti (nella foto), amministratore delegato di Sea Prime ha spiegato: "Questo nuovo traguardo per Sea Prime rappresenta un passo importante verso gli obiettivi di decarbonizzazione, insieme alle altre azioni concrete che includono l'utilizzo di mezzi di rampa elettrici e l'investimento in infrastrutture sostenibili come il nuovo hangar di Linate Prime".