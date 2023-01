Delta torna ai grandi numeri nel bilancio 2022: utile netto da 2 miliardi di dollari

12:52

Un fatturato da oltre 45 miliardi di dollari, un risultato operativo positivo per 3,5 miliardi e un utile netto da oltre due. Tornano i grandi numeri in casa Delta per il bilancio 2022 chiuso al 31 dicembre, e il vettore guarda ora al futuro con ottimismo e con una prospettiva di ulteriore miglioramento dei risultati.

"Mentre ci avviciniamo al 2023, il contesto del settore per i viaggi aerei rimane favorevole e Delta è ben posizionata per offrire utili significativi e una crescita del flusso di cassa – sottolinea il ceo Ed Bastian -. Prevediamo di aumentare i ricavi del 2023 dal 15 al 20% e di migliorare i costi unitari anno su anno, supportando una prospettiva per l'intero anno per gli utili da 5 a 6 dollari per azione e mantenendoci sulla buona strada per raggiungere oltre 7 dollari di utili per azione nel 2024".