Londra Luton chiude il 2022 con oltre 13 milioni di passeggeri

16:32

L'intenso periodo festivo ha visto l'aeroporto di Londra Luton accogliere 1,1 milioni di passeggeri nel solo mese di dicembre.

Come riporta Travelmole, l’aeroporto inglese ha registrato il giorno di Natale più affollato di sempre con oltre 12mila passeggeri in partenza.



Il totale dei passeggeri transitati dallo scalo nell'intero anno 2022 è stato di oltre 13,1 milioni. Un numero di buon auspicio, ottenuto proprio mentre l'aeroporto festeggerà il suo 85° compleanno in luglio.



Alberto Martin, ceo di Lla, ha dichiarato: "Sono stati 12 mesi davvero positivi per l'aeroporto di Londra Luton. I nostri team hanno lavorato senza sosta per offrire un'esperienza al top ai passeggeri".