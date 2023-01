Aeroporto di Genova, partono i lavori di restyling

14:45

Sono partiti oggi i lavori di ammodernamento dell’aeroporto di Genova. Il restyling del terminal, inaugurato nel 1986, si affianca al cantiere di ampliamento che ha preso il via lo scorso anno. Gli interventi all’interno dell’edificio esistente prevendono la completa revisione dell’area partenze, con spazi più ampi e luminosi, l’aumento del numero dei banchi check-in, una nuova area per i controlli di sicurezza e la revisione dei flussi per i passeggeri in partenza. I lavori proteranno a un incremento delle aree commerciali e di ristorazione e al miglioramento dell’esperienza di viaggio dei passeggeri.

La pianificazione dei lavori è stata studiata per garantire l’operatività dell’aeroporto, che resterà sempre aperto, e per non interferire con i servizi all’utenza. La prima fase del cantiere durerà 15 giorni (da oggi al 31 gennaio) e prevede la rimozione della struttura sottostante alla scalinata a due rampe che collega primo e secondo piano (che verrà rimossa nei prossimi mesi). La seconda fase, che partirà a fine gennaio e durerà circa 2 mesi, vedrà la realizzazione di nuove scale fisse e mobili di collegamento tra il piano partenze e il secondo piano.



In estate sarà completato il blocco aggiuntivo di levante, che si estenderà su 3 piani e 5.500 metri quadrati portando la superficie complessiva dell’aerostazione a oltre 20.000 metri quadrati. Le nuove aree entreranno in funzione progressivamente fino al completamento dei lavori, previsto per l’inizio del 2024. La spesa complessiva per ampliamento e ammodernamento dell’aerostazione sarà di circa 20 milioni di euro.



“L’avvio di questo cantiere è un ulteriore passo avanti dei lavori di ammodernamento e ampliamento del terminal – commenta Paolo Odone, presidente dell’Aeroporto di Genova –. Ci impegneremo per evitare qualunque disagio agli utenti per l’intera durata dei lavori. Il nuovo aeroporto sarà più bello, accogliente ed efficiente. Non vediamo l’ora di presentarlo ai nostri passeggeri”.