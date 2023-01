Aeroporto di Torino, traffico record nel 2022

14:40

Record di traffico nel 2022 per l’aeroporto di Torino. Lo scalo piemontese ha archiviato l’anno registrando 4.193.881 milioni di passeggeri, battendo così il record del 2017 di 4.176.556 pax.



A contribuire alla performance l’apertura della base Ryanair, nel novembre del 2021: nel corso del 2022 il vettore ha infatti trasportato oltre 2 milioni di passeggeri.



Prima destinazione servita per volumi è stata Catania, seguita da Napoli e Bari. Tra le mete internazionali invece al top Londra, seguita da Parigi e Barcellona.



Guardando agli anni passati, il 2022 segna un incremento dei pax del 103% rispetto al 2021 (2.066.106) e del 6% rispetto alla stagione 2019 (3.952.158).



Il 2023 si è aperto all’insegna del traffico legato al turismo della neve, con un’offerta di destinazioni servite da voli di linea e charter per il Nord Europa e per la Gran Bretagna.



Il successo di questo segmento di mercato ha contribuito al superamento di altri due primati: con 103.555 passeggeri, la settimana dal 2 all’8 gennaio 2023 è stata la più trafficata di sempre; con 19.955 passeggeri, domenica 8 gennaio ha stabilito il record giornaliero.