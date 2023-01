Da giugno 84 frequenze settimanali Italia-Spagna, le novità di Ita Airways a Fitur

09:18

Ita Airways è in Spagna per partecipare fino al 22 gennaio alla Fitur. La compagnia è presente alla manifestazione, che come da tradizione si svolge a Madrid, con uno stand nell’area riservata all’Italia all’interno del padiglione 4 (stand 4C07) nello spazio dedicato ad Enit.



Ita opera attualmente 56 frequenze settimanali tra la Spagna e l’Italia grazie ai collegamenti dagli aeroporti di Barcellona e Madrid verso l’hub di Roma Fiumicino, che da giugno passeranno a 84 con tre frequenze giornaliere da ognuna delle città spagnole. A queste si aggiungono le connessioni con l’intero network di destinazioni in Italia e nel resto del mondo, incluse le destinazioni sudamericane in Brasile e Argentina. In estate, la compagnia offrirà inoltre collegamenti stagionali per le isole Baleari (Ibiza, Maiorca e Minorca), e le altre mete del Mediterraneo.



Tra le novità del lungo raggio, i nuovi collegamenti da Roma Fiumicino a San Francisco e Washington, operativi dall’estate 2023, e il volo su Rio de Janeiro, attivo dal prossimo novembre, tutti già in vendita. Inoltre, con l’ingresso in flotta del nuovo Airbus A321Neo, Ita pianificherà l’apertura di nuove destinazioni verso il Medio Oriente: Riyadh, Jeddah e Kuwait City. A. D. A.