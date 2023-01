Emirates: più voli per Cina, Giappone, Hong Kong e Australia

14:44

Emirates continua a espandere le sue operazioni internazionali intensificando i collegamenti da Dubai con Cina, Hong Kong, Giappone e Australia.

Già da questo mese il vettore intensificherà le operazioni in Cina aumentando la connettività con i suoi principali gateway: Guangzhou, Shanghai e Beijing. Su Shanghai la compagnia riprenderà il servizio dal 20 gennaio con voli bisettimanali che, gradualmente, diventeranno giornalieri dal 1° marzo. Su Guangzhou, invece, dal 1° febbraio i voli da Dubai diventeranno giornalieri, mentre per Beijing la ripresa del servizio giornaliero non-stop sarà a partire dal 15 marzo.



Dal 29 marzo, poi, Emirates aumenterà le frequenze verso Hong Kong con un servizio giornaliero non-stop dal suo hub di Dubai e, a partire dal 2 aprile, riprenderà i suoi servizi per Tokyo-Haneda, ricostruendo la sua rete giapponese.



La compagnia, inoltre, sta continuando il ripristino delle operazioni in Australia e, in occasione dei 20 anni di servizio a Brisbane, introdurrà un servizio giornaliero aggiuntivo per la città australiana che sarà operativo a partire dal 1° giugno con un Boeing 777-300ER.