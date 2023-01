Amsterdam Schiphol: con l'orario estivo stop alle limitazioni in aeroporto

11:17

Fine delle limitazioni al numero di passeggeri per l’aeroporto di Amsterdam Schiphol. Lo hanno annunciato i vertici della società di gestione spiegando che lo stop partirà in concomitanza con l’inizio dell’orario estivo, il 26 marzo.

Nel corso della conferenza stampa il ceo Ruud Sontag ha spiegato che continuerà ad essere necessario un attento lavoro di collaborazione con tutte le parti in causa per evitare i problemi iniziati la scorsa estate. In particolare, secondo quanto riporta Flightglobal, massima attenzione andrà posta nella fascia mattutina dei periodi di maggior picco.



Le limitazioni imposte alle compagnie aeree dopo le situazioni di caos all’interno dell’aeroporto avevano generato numerose polemiche e portato anche alle dimissioni del precedente ceo. Il taglio del 20 per cento della capacità era stato comunque mantenuto anche a causa della carenza di personale dopo il lungo stop per il Covid.