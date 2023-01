Wizz Air mette nel mirino la Turchia con 11 rotte per l’estate

10:55

Anche la Turchia entra nel mirino di Wizz Air, che prova così ad allargare gli orizzonti del proprio network puntando su un Paese che finora è stato di difficile accesso per le compagnie aeree low cost europee.

Il vettore he messo in programmazione 11 rotte per la prossima estate con direzione Istanbul, Antalya e Daraman. Per la prima verranno attivati collegamenti giornalieri con due aeroporti londinesi, Luton e Gatwick, e con Budapest.



Sempre da Gatwick verranno attivati voli anche su Daraman e Antalya, mentre per quest’ultima sono previsti collegamenti anche da Cluj-Napoca, Bucarest, Budapest, Abu Dhabi e Debrecen. Completerà il network il volo tra Iasi e Istanbul.