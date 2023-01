Il mistero del ‘mayday’ non necessario partito dal B737-800

11:42

C'è un mistero che in questi giorni sta attirando l'attenzione del mondo dell'aviazione. Nei giorni scorsi un B737-800 in volo da Auckland a Sidney ha lanciato un 'mayday', ovvero il messaggio di massimo allarme per l'aviazione, utilizzato di norma solo in situazioni estreme. Il segnale è stato poi convertito in un ben meno allarmante 'Pan', ovvero una seneglazione di possibile necessità di assistenza.

Il motivo dell'allarme, come ricostruire preferente.com, era la necessità di spegnere uno dei due motori in volo: una manovra prevista dall'aviazione per la quale i piloti sono perfettamente addestrati. Non si tratta di un evento troppo comune ma rientra in ogni caso nella casistica usuale. I piloti, addirittuta, devono eseguire quattro simulazioni annuali di questa manovra. Inoltre gli aerei possono volare a lungo con un solo motore



Il lancio del 'mayday', un messaggio da mandare solo in situazioni di vita o di morte, è dunque assolutamente ingiustificato e totalmente insolito: per questo motivo sono partite le indagini per capire cosa sia esattamente successo. Le cause potrebbero infatti influire su tutta l'aviazione.