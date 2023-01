11:40

Record storico per le Canarie. La prossima estate la destinazione da sempre al centro degli investimenti degli operatori sarà collegata con quasi 2.000 voli a settimana a 122 aeroporti di 28 diversi mercati.



A diffondere i numeri che sanciscono il superamento dell’offerta pre-Covid è stato il ministro per il Turismo delle Isole Canarie, Yaiza Castilla in occasione di Fitur.



Aumentano i collegamenti

Nonostante la perdita di rotte nei territori colpiti dalla guerra, Castilla, riporta preferente.com, ha evidenziato i grandi progressi “nella diversificazione dei mercati, con un aumento dei collegamenti da Italia, Francia, Islanda, Slovacchia e Stati Uniti”.



Lo scorso anno le Canarie hanno recuperato il 96% dei flussi del 2019, raggiungendo i 14,6 milioni di visitatori. Il fatturato turistico potrebbe raggiungere i 19 miliardi di euro, 2 in più rispetto al pre-pandemia. A. D. A.