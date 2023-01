Ryanair potenzia il triveneto con 22 rotte in più per l'estate

08:44

Saranno 22 in totale le nuove rotte che verranno introdotte nell’orario estivo nei tre aeroporti del triveneto da parte di Ryanair, che posizionerà anche un aereo in più su Venezia.

Forte potenziamento da parte della low cost sugli scali di Treviso e Verona, oltre che sul Marco Polo, in occasione della summer, durante la quale il Veneto sarà collegato con 85 destinazioni in totale. Inoltre Ryanair potenzierà anche le frequenze di altre 17 rotte già esistenti.



“La velocità con cui Ryanair ha saputo intercettare la ripresa del mercato in post pandemia è stata determinante

per il recupero del traffico degli aeroporti veneti nel 2022, contribuendo per oltre il 30% ai 15 milioni di passeggeri complessivi che hanno utilizzato gli scali di Venezia, Treviso e Verona, ricoprendo la posizione di primo vettore su tutti e tre gli aeroporti – ha sottolineato il direttore commerciale e marketing aviation Camillo Bozzolo –. La potenzialità del nostro territorio ha dimostrato ancora una volta, nonostante il periodo difficile, la sua resilienza e le ampie opportunità di crescita, soprattutto in relazione a nuovi mercati internazionali pronti ad esprimere il loro interesse per il Nord Est”.