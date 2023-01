Una rete Av pan-europea: il progetto da 550 miliardi

19:29

Un piano da 550 miliardi di euro per la creazione di una rete ferroviaria europea ad Alta velocità, che colleghi tutte le capitali e le principali città dell'Ue. Questo il contenuto di un rapporto commissionato dall’Impresa comune ferroviaria europea (Eu-Rail), in collaborazione con Allrail, Unife e Cer, l'associazione delle aziende ferroviarie europee.

Il piano prevede di triplicare l'attuale rete Av.



Secondo il rapporto l’investimento porterà un beneficio netto positivo per l'intera società dell'ordine di 750 miliardi di euro e contribuirà a ridurre in modo massiccio l’impronta ambientale del trasporto passeggeri nel Continente.



"Speriamo che si trovi una strada politica da percorrere e questo è fondamentale perché si tratta di un investimento enorme", ha commentato il direttore esecutivo del Cer, Alberto Mazzola, presentando il rapporto riporta fsnews.it. Mazzola ha sottolineato che "il rapporto positivo costi-benefici dello studio dimostra perché l'Europa ha bisogno di un Masterplan per l'alta velocità come risposta alla crisi energetica e alla mobilità sostenibile".