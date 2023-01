Jazeera Airways, due voli in più sull'Europa: new entry Monaco di Baviera e Tirana

13:01

Jazeera Airways fa un altro passo in avanti sull’Europa con l’attivazione di due nuove rotte dal Kuwait. Le new entry sono i voli su Tirana e Monaco di Baviera a partire dalla prossima stagione estiva; in questo modo il vettore mediorientale salirà a 12 rotte verso il Vecchio Continente.

Per quanto riguarda il volo sull’Albania, il primo diretto sui Balcani dal Kuwait, questo verrà effettuato con tre frequenze alla settimana così come la rotta sulla Germania, anche in questo caso debutto assoluto sul Paese da parte del vettore.



Secondo quanto riportato da Routesonline, la compagnia aerea ha programmato circa 528mila posti sulle rotte da e per l'Europa durante la stagione estiva 2023, rispetto ai 153mila dell'estate 2019.